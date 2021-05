A riveder le stelle: dal 7 giugno il tour di Aldo Cazzullo con Piero Pelù, le date

È la piazza di Santa Croce a Firenze il luogo-simbolo che ospita A riveder le stelle, il grande racconto dell’Italia di Dante, presentato da Aldo Cazzullo con la partecipazione straordinaria di Piero Pelù. Tratto dall’omonimo testo del giornalista per Mondadori, lo spettacolo vuole essere un racconto teatrale sul più grande poeta della storia dell’umanità, Dante, e

sulla sua opera più famosa.

«In questi mesi è stato sviluppato uno strettissimo legame tra Amministrazione e Opera di Santa Croce in nome di una unione di intenti volta alla valorizzazione del complesso monumentale all’interno della cornice cittadina – dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi – e questo spettacolo si nserisce proprio in questo percorso comune che mira alla maggiore visibilità, conoscenza e fruibilità del bene. Siamo certi che l’evento che debutta proprio a Santa Croce saprà far rivivere Dante e le sue opere grazie al racconto di Aldo Cazzullo e alla musicalità di Piero Pelù. Da Firenze il tour proseguirà svelando un pezzo dell’opera e della vita del nostro concittadino più illustre in tutta Italia e aggiungendo un nuovo tassello alle celebrazioni per il 700esimo anno dalla morte».

«Dante è un maestro di vita per l’uomo contemporaneo e Santa Croce è un luogo speciale in cui la memoria viene conservata con cura per parlare al presente – sottolinea la presidente dell’Opera di Santa Croce, Irene Sanesi – ci riconosciamo nel progetto di Aldo Cazzullo proprio perché salda l’arte, la poesia e la storia con la contemporaneità, per incontrare, nel nome di Dante, le donne e gli uomini del Terzo Millennio. Questa iniziativa vuol essere anche un segnale positivo per Firenze, è una testimonianza del patto di prossimità che vede impegnata Santa Croce con l’intera città in un comune progetto per la ripartenza».

Di seguito le date del tour estivo

07 giugno Firenze – Piazza S. Croce

– Piazza S. Croce 10 giugno Trento – Teatro Sociale (TRENTO FILM FESTIVAL)

– Teatro Sociale (TRENTO FILM FESTIVAL) 17 giugno Montecchio (VI) – Castello di Romeo

(VI) – Castello di Romeo 18 giugno Pavia – Castello Visconteo

– Castello Visconteo 23 giugno Caorle (VE) – Piazza Vescovado

(VE) – Piazza Vescovado 24 giugno Cervia (RA) – Arena dello Stadio dei Pini (RAVENNA FESTIVAL)

(RA) – Arena dello Stadio dei Pini (RAVENNA FESTIVAL) 26 giugno Alba (CN) – PalaAlbaCapitale

(CN) – PalaAlbaCapitale 29 giugno Caprarola (VT) – Palazzo Farnese (CAFFEINA FESTIVAL)

(VT) – Palazzo Farnese (CAFFEINA FESTIVAL) 1 luglio Nora Pula (CA) – Teatro Romano (FESTIVAL LA NOTTE DEI POETI)

(CA) – Teatro Romano (FESTIVAL LA NOTTE DEI POETI) 2 luglio Pratovecchio (AR) – Piazza Landino

(AR) – Piazza Landino 3 luglio Urbisaglia (MC) – Anfiteatro Romano

(MC) – Anfiteatro Romano 4 luglio Pesaro – Anfiteatro del parco Miralfiore

Il progetto è co-promosso dal Comune di Firenze e dall’Opera di Santa Croce con la collaborazione organizzativa del Teatro Puccini. La regia è di Angelo Generali mentre la produzione è di Corvino Produzioni .