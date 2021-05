Margherita Vicario racconta ‘Bingo’: “Questo album è la mia realizzazione”

Da venerdì 14 maggio è disponibile Bingo (Island Records), il nuovo album di Margherita Vicario con quattordici tracce, fra brani editi e inediti. “Bingo, per me, è una realizzazione, a prescindere da come poi possa andare sul mercato. – esordisce Margherita raccontando il progetto – E ho fatto bingo già a incontrare Dade, il mio produttore: per due anni io e lui siamo stati, faccia a faccia in studio, e abbiamo sperimentato, che è la cosa che a me piace più fare. Grazie ad Island Records, poi, abbiamo avuto la possibilità di continuare lungo questo percorso con nuovi mezzi. E sì, mi reputo molto fortunata, in questo momento, anche se forse me lo sono meritato o almeno è quello che mi dicono“.

“Nel disco ci sono quattordici tracce, di cui la metà erano già uscite ma sia io sia Dade ci tenevamo a lavorare su ciascuna con grande cura. E c’è stata anche una grande ricerca su ognuno dei video. – continua Vicario – Per quanto riguarda i nuovi brani, che cosa posso dire? Beh, ci dovevo mettere per forza una canzone d’amore e così è nata Fred Astaire; per forza, doveva esserci una canzone che mi portasse alle mie origini ed è arrivata Come noi, partita come canzone d’amore e poi è diventata una canzone sull’umanità.

Quindi c’è XY con Elodie, un’artista che stimo da morire; il brano è il capitolo secondo del discorso che avevamo iniziato nel suo disco. Come va, invece, è una delle canzoni che tocca un tema fondamentale in tutto il disco, cioè femminismo. È una parola gigante con molte zone d’ombra e forse parlo più che altro di femminile, come anche in Giubbottino e in generale un po’ in tutte le canzoni.

E mi sono anche accorta che parlo spesso di soldi, forse perché ne sento parlare da quando è nata perché siamo una generazione senza garanzie sociali né economiche. E poi perché anche tanti i miei colleghi ne parlano. Infine, tra i temi, c’è un lato spirituale che ho riposto più in scienziati e artisti e meno nei santi canonici.“

Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice, Bingo, oltre al featuring con Elodie, contiene anche collaborazioni con Davide Petrella, con cui Margherita ha rispettivamente cantato e composto proprio XY; i rapper Izi e Speranza, a fianco di Margherita Romeo e Piña Colada e Dardust, producer multiplatino, autore e compositore, che lavora alla produzione di Giubbottino insieme a Dade.

Per l’estate Margherita ha annunciato un doppio tour: “Sarà un’estate ricca di progetti, non con un tour solo ma due: uno sarà su Bingo e l’altro sarà uno spettacolo concerto con l’Orchestra Multietnica di Arezzo basato sul bestseller Storie della buonanotte per bambine ribelli con un mix di elementi e di repertori differenti.“