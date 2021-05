‘Chiama’, il nuovo singolo di Kaima insieme a Giulia Penna

[CS] Chiama è il nuovo singolo di Kaima in collaborazione con Giulia Penna, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Chiama è un pezzo dalle sonorità inedite per il giovane artista milanese che per la prima volta si cimenta in un mood musicale più leggero e spensierato.

Il singolo racconta con immediatezza e schiettezza un amore estivo vissuto con grande intensità e la nostalgia che lascia quando la stagione volge al termine, una breve parentesi d’amore narrata dal linguaggio tipico della generazione z. Nel ritornello la voce di Giulia Penna dà vita ad un dialogo tra i due protagonisti che parlano della relazione da due prospettive differenti. La produzione, curata da Pigreco, è immersa in un universo musicale originale che attinge da sonorità latin, rilette in una chiave innovativa.