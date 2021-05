‘Cavaliere per caso’, su Super la nuova serie fantasy contemporanea

Dal 17 maggio, ogni lunedì alle 19:30, in prima tv assoluta su Super (canale 47 del dtt e 625 di Sky), va in onda la nuovissima serie fantasy ambientata ai giorni nostri Cavaliere per caso. Il protagonista è Dwight, adolescente dei giorni nostri, con una tranquilla e anonima vita di provincia.

Un giorno, mentre cerca di fotografare un gufo, cade in un’antica camera sotterranea nel bosco della città. Inavvertitamente bacia Greta, principessa medievale rimasta vittima di un incantesimo che l’ha tenuta addormentata per secoli. Il bacio risveglia anche il suo mago di corte, Baldric, così come decine di cattivi medievali, e fa di Dwight il suo campione de facto fino a quando le sue orde di nemici non saranno sconfitte…