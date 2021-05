Yoseba: il nuovo singolo è ‘Kiss Me’ TESTO & VIDEO

Si intitola Kiss Me il nuovo singolo dell’artista pop urban Yoseba, che torna con un brano radiofonico e accattivante, caratterizzato da un mix di sonorità pop urban, trap e soft rock. Il giovane artista dà voce ai sentimenti della propria generazione, raccontando di esperienze realmente vissute in prima persona, in maniera fresca, energica e originale.

In Kiss Me Yoseba racconta una storia d’amore travolgente e senza freni, i cui riferimenti sono alle icone come Hailey e Justin Bieber: “Come Hailey e Justin mi colori i giorni tristi, i fiori li trovi appassiti, mentre noi siamo radici…”. Accompagna la traccia il videoclip ufficiale, girato da VIMAFILM, YOSEBA e l’attrice Noemi Sales, sono i protagonisti di una storia d’amore e crimine alla Bonnie & Clyde.

Yoseba Kiss Me TESTO

Testo: Giuseppe Cirillo

Musica: Giuseppe Cirillo, Alessandro Manzo

Producer: sedd (Alessandro Manzo)

Etichetta: 2021 Hokuto Empire – Distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.

Edizioni: Mamely

Baby kiss me

baby kill me

Baby kiss me

baby kill me

Yoseba

Kiss me

then kill me

sai dove colpirmi

metti su un film

e giù i jeans

sesso in studio e chillin’

come Hailey e Justin

mi colori i giorni tristi

i fiori li trovi appassiti

invece noi siamo radici

Kiss me

then kill me

sai dove colpirmi

metti su un film

e giù i jeans

sesso in studio e chillin’

come Hailey e Justin

mi colori i giorni tristi

i fiori li trovi appassiti

invece noi siamo radici

Questione di sguardi

questione di orgasmi

mi guardi e fai danni,

ti giuro di te sto per innamorarmi

non capita da anni

e baby tu mi fai di più dei miei contanti

dei tuoi tatuaggi

svuoteremo i negozi di quei grandi marchi

zero bla, solo fatti!

nena

siamo Adamo ed Eva

riempiremo di buste il nostro Panamera

insieme sta sera

io rifarei la quarantena

finiamoci Netflix

poi dormi con la testa sulla mia schiena

togliti quei leggins

corro sulle tue curve tipo in costiera

per chi si vuole come noi lo sai amici mai

l’ultima notte al mondo sai la passerei con te

non ho voglia delle bad vibes

se stai con me stasera blocco tutte le mie ex

Kiss me

then kill me

sai dove colpirmi

metti su un film

e giù i jeans

sesso in studio e chillin’

come Hailey e Justin

mi colori i giorni tristi

i fiori li trovi appassiti

invece noi siamo radici

Kiss me

then kill me

sai dove colpirmi

metti su un film

e giù i jeans

sesso in studio e chillin’

come Hailey e Justin

mi colori i giorni tristi

i fiori li trovi appassiti

invece noi siamo radici

è vero l’amore ti fotte

ma noi sfidiamo la sorte

io sono come la morte

sai non capito due volte

dormi da me questa notte

che tanto poi non si dorme

baciami piano poi forte

facciamolo sul pianoforte

ho creduto traditori

ed ho baciato puttane

la vita riserva dolori

per prepararci a trionfare

che senso ha non amare

per paura di sbagliare

con te voglio rischiare

perché non sono immortale

sei il mio gol decisivo in finale di champions league

sai vali più delle attenzioni di tutte ste bitch

tu che profumi Chanel e io che profumo di street

noi pazzi innamorati come le storie dei film

Kiss me

then kill me

sai dove colpirmi

metti su un film

e giù i jeans

sesso in studio e chillin’

come Hailey e Justin

mi colori i giorni tristi

i fiori li trovi appassiti

invece noi siamo radici

Kiss me

then kill me

sai dove colpirmi

metti su un film

e giù i jeans

sesso in studio e chillin’

come Hailey e Justin

mi colori i giorni tristi

i fiori li trovi appassiti

invece noi siamo radici