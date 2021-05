L”Inno alla musica’ di Dodi Battaglia: “La chitarra, la voce che ho scelto”

Da venerdì 14 maggio è disponibile Inno alla musica (Azzurra Music), nuovo album di inediti di Dodi Battaglia (in digitale, CD e doppio vinile). «Grazie alla musica ho avuto il privilegio di suscitare emozioni positive e tale consapevolezza è uno dei motivi che mi spingono a continuare lungo questo percorso, a mettermi di nuovo alla prova come autore, musicista ed interprete – commenta Battaglia – I brani raccolti in questo album parlano dei sentimenti che ci coinvolgono e guidano le nostre azioni: l’a­micizia, l’opportunità di un nuovo inizio, gli interrogativi del “e se fosse stato”, l’amore finalmente scoperto nella sua meravigliosa intensità.

Quella della chitarra è la voce che ho scelto per raccontare al mondo sogni, desideri, storie per­ché ha una inestimabile qualità: quella di vibrar­ti fra le braccia e, di conseguenza, di non poter mentire. A tale sincerità si accompagna la capa­cità di regalare gioia ed è questo che mi auguro di continuare a fare per tutta la vita».

L’album, contiene dieci brani cantati, tre strumentali e una bonus track. Questa la tracklist completa:

Il coraggio di vincere Resistere Un film da festival Maledetto destino Quasi un miracolo Una storia al presente I love you disperato Lisbona Festa Inno alla musica One sky (Feat. Al Di Meola) Primavera a New York Sincerity Fire (Feat. Alexandra Greene) (Bonus Track)