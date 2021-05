Samuel: dal 14 maggio ‘Cinema’ con Francesca Michielin

Da venerdì 14 maggio è in radio e su tutte le piattaforme digitali Cinema, il nuovo singolo di Samuel con la collaborazione di Francesca Michielin. Il brano, scritto e composto da Samuel, Colapesce e Federico Nardelli, arriva dopo BRIGATABIANCA, il secondo album solista del cantante torinese.

«Questi ultimi mesi sono stati scanditi da grandissimi cineforum, spesso in solitaria. – racconta Samuel in merito alla genesi della canzone – A guardare film d’autore, film d’essai, a perderci in quei luoghi della nostra fantasia che sono stati rappresentati abilmente da registi magici. Ora si sta tornando a un’altra esigenza: quella di uscire, incontrare i propri amici, rivivere la socialità, ricominciare a saltare».

Cinema è un universo di icone pop che conduce l’ascoltatore dentro un immaginario di riferimenti cinematografici e offre un’anticipazione dell’estate, riportando alla mente lo svago, la leggerezza e il divertimento nella speranza che tornino al più presto i momenti in cui si potrà di nuovo stare insieme.