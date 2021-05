NOT GOOD, il primo EP è ‘Erba nei jeans’: “La fine e l’inizio di un percorso”

Erba nei jeans (Epic/Sony Music Italy) è il primo EP di NOT GOOD, giovane talento scoperto da Emis Killa con alle spalle brani dal successo virale. La raccolta si compone di sette tracce, di cui cinque inedite, e include Mai più feat. Emis Killa e Rizzo e Killer feat. Mostro. Tra le collaborazioni, inoltre, anche quella con Fabri Fibra, il cui featuring aprire la tracklist.

L’album, racconta NOT GOOD «è contemporaneamente la fine e l’inizio di un percorso. La fine perché racchiude i brani più importanti per me scritti in questo ultimo anno, l’inizio perché comincia a tracciare una direzione di intenzioni del mio percorso. L’ep spazia a 360° toccando diverse sonorità ma tenendo come denominatore comune una cosa sola: l’importanza delle parole. È il mio primo progetto ufficiale e al suo interno si parla di tutto, come in una grande discussione dove si intavolano svariati concetti senza mai rinunciare alle liriche o alla voglia di sperimentare».

Erba nei jeans costituisce il biglietto da visita ufficiale di NOT GOOD, che fa il suo ingresso nel mercato discografico con un progetto che rispecchia il percorso artistico che l’artista ha scelto di intraprendere sin dall’inizio: coerente, consapevole, frutto di perseveranza, impegno e dedizione.