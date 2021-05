Love is Love, Giornata Internazionale contro l’omofobia: programmazione speciale su DeAKids

DeAKids (al canale 601 di Sky e su NOW TV) dedica una programmazione speciale sotto il vessillo di Love is Love in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia che viene celebrata il 17 maggio. Tutti i contenuti saranno a tema per sensibilizzare i ragazzi contro omofobia e bullismo. Si parte alle 15.20 con le interviste del programma Special Guest, il magazine che ospita di volta in volta i beniamini dei ragazzi, i personaggi da loro più amati, che risponderanno anche a domande su come si combattono le manifestazioni di omofobia e di bullismo.

Tra gli intervistati della giornata ci saranno Alvaro Soler, Wrongonyou, Federico Cesari e Beatrice Bruschi, protagonisti di Skam Italia. Lillo fresco idolo dei ragazzini grazie allo strambo supereroe “Posaman” in Lol Chi ride è fuori, e da sempre vicino ai ragazzi, racconterà la sua passione per i fumetti e quanto sia importante per lui lavorare con i bambini, come ha recentemente fatto nel film School of Rock.

Spazio anche ad una puntata speciale, a tema omossesualità, del programma Le cose che nessuno ha il coraggio di dirti prima dei dieci anni, condotto da Matteo Valentini e Sofia Dalle Rive, il format che tratta con un linguaggio adatto al target i principali temi di attualità di cui i ragazzi sentono parlare dai principali organi di informazione. Il programma è firmato dallo psicoterapeuta Alberto Pellai e dalla psicopedagogista Barbara Tamborini.

Lunedì 17 maggio, infine, in onda in binge watching la maratona della serie Unlockdown: nella sitcom che racconta la convivenza di cinque ragazzi durante un ipotetico lockdown, uno dei protagonisti, il giovane Leo, interpretato da Sebastiano Fighera, farà coming out nel corso degli episodi. La regia della serie, prodotta internamente da KidsMe, la children content factory del gruppo, è di Gianluca Leuzzi.