Jimmy Sax in tour a marzo 2022 nei teatri, le date live

Dopo il successo di No man no cry (certificato ORO in Italia), Jimmy Sax sarà sui palchi dei teatri italiani a marzo 2022 accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino. Sassofonista e performer, Jimmy Sax regalerà pubblico italiano un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

Queste le date del tour, prodotto Wonder Manage e organizzato e distribuito da Ventidieci:

4 marzo 2022 – Tuscany Hall a Firenze

5 marzo 2022 – Teatro Colosseo a Torino

7 marzo 2022 – Teatro Dal Verme a Milano

8 marzo 2022 – Gran Teatro Geox a Padova

11 marzo 2022 – Teatro Team a Bari

12 marzo 2022 – Teatro Greco a Lecce

17 marzo 2022 – Teatro EuropAuditorium a Bologna

18 marzo 2022 – Auditorium Conciliazione a Roma

I biglietti sono in vendita su Ticket One.