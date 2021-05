J-Ax e l’esperienza del Covid19 nel singolo ‘Voglio la mamma’ (in attesa della hit estiva)

Si intitola Voglio la mamma il nuovo singolo di J-Ax, disponibile dalla mezzanotte del 14 maggio sulle piattaforme digitali. Con la tenerissima cover disegnata dal figlio Nicholas, il brano racconta l’esperienza drammatica del Covid19 vissuta in prima persona. Prodotto da Roofio, Voglio la mamma ripercorre il dolore e gli interrogativi di quei giorni, segnati dalla paura, dall’incertezza e dall’incapacità di dare risposte alle domande di un figlio.

“Questo brano nasce dall’esigenza di tirare fuori e lasciarmi alle spalle l’esperienza che ho passato. – spiega J-Ax – Non pubblico affinché diventi un successo, è un pezzo che ho deciso di non dare alle radio, e’ una mia necessita’ , per andare avanti devo esorcizzarlo attraverso la musica.

È un regalo che mi sento di fare a tutti i miei fan e a chi come me si è trovato o si trova ancora ad affrontare il male. Voglio dirvi però che non sono diventato un tristone, non ho più paura, sono rimasto quello che ero e mi preparo a farvi una sorpresa la settimana prossima con il pezzo più zarro della mia storia musicale che, al confronto, Ostia Lido sembra La cura di Franco Battiato”.