‘Football Rock Live’, Alvaro Soler: “Musica e calcio uniscono la gente”

Il calcio invita la musica: questo lo spirito di Football Rock Live, concerto – evento che accenderà l’Arena Civica di Milano il prossimo 24 agosto all’insegna dello sport, delle note e della solidarietà. Nata dall’idea su iniziativa dell’agente sportivo Helga Leoni, la manifestazione con finalità charity è guidata artisticamente da Saturnino e mette al centro del proprio vessillo il concetto di rispetto che anima la frase-slogan:

Il rispetto cambia il mondo, Football Rock inizio io, insieme siamo insuperabili

“Puoi andare in qualsiasi parte del mondo e non conoscere la lingua, ma con un pallone tra i piedi o una chitarra in mano, non resterai solo a lungo, sono entrambi due linguaggi universali. Questo è Football Rock – dichiara Helga Leoni – Ringraziamo di cuore tutti gli artisti e i calciatori che saranno con noi in questa grande impresa”. In occasione della presentazione dell’evento, sono stati annunciati anche i primi artisti del mondo della musica che scenderanno in campo ad agosto, ovvero Oscar Anton, Boro Boro, Michele Bravi, Clementino, Jake La Furia, Alice Merton, Shade, Alvaro Soler e Nina Zilli.

“Mi identifico nei valori di questo evento, a partire dal concetto di rispetto – spiega Alvaro Soler, intervenuto in conferenza – Perché la musica e il calcio uniscono la gente. E in questo momento è nostra responsabilità di artisti dare allegria alla gente dopo tanto buio, noi vogliamo dare un po’ di luce. Personalmente amo lo sport e da piccolo giocavo a calcio ma non è molto bello vedermi in campo magrolino come sono! Quindi, tranquilli, a Football Rock Live mi vedrete solo cantare, mi limito a quello e sarà una bella sorpresa!“.

In rappresentanza, invece, del mondo del calcio sono attesi: Robin Gosens (Atalanta), Matteo Darmian (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Ciro Immobile (Lazio), Andrea Ranocchia (Inter), Regina Elena Baresi (Inter), Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina Giacinti (Milan), Manuela Giugliano (Roma), Pepe Reina (Lazio) Chiara Marchitelli (Inter), Giuseppe Marotta (Inter), Weston McKennie (Juventus), Daniele Padelli (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan) , Jordan Veretout (Roma), Christian Kouame (Fiorentina), Spillo Altobelli, Luis Alberto (Lazio), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) ed Eleonora Goldoni (Napoli).

E i calciatori, coordinati da Letterio Pino (Responsabile Coordinamento Calciatori Football Rock), si esibiranno insieme agli artisti – in coppia o collettivo – regalando performance inedite, jam session e dj set. “Faremo cantare un calciatore facendolo diventare una rockstar per un giorno – racconta il direttore artistico Saturnino – Questo è l’aspetto più divertente e sfidante! Per esperienza, gli sportivi sono grandi ascoltatori di musica e frequentano molto i concerti quindi sono grandi appassionanti: ci sarà davvero da divertirsi. Sarà stupendo vederli cimentarsi in questo ruolo e la preparazione sarà una fase molto divertente: non vedo l’ora di formare le coppie.“

Il tutto è a sostegno della Onlus INSUPERABILI, che dal 2012 si occupa di rendere possibile l’attività sportiva e calcistica a ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale. I biglietti per partecipare all’evento si potranno acquistare sulla piattaforma A-LIVE, sul sito ufficiale di Football Rock e in tutti i punti vendita autorizzati.