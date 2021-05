Dardust in tour: annunciati i nuovi appuntamenti di ‘S.A.D. live’

[CS] Il tour di Dardust S.A.D. live, previsto in precedenza ad aprile 2020 e poi spostato a marzo 2021, è rimandato all’estate secondo il seguente calendario che vede aggiunte tre ulteriori tappe:

19 giugno – Piazza del Popolo – Ascoli Piceno Anteprima nazionale del tour

Anteprima nazionale del tour 11 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma (ex 15/04/20 e 27/03/21 Spazio Rossellini)

(ex 15/04/20 e 27/03/21 Spazio Rossellini) 13 luglio – Flowers Festival – Torino (ex 08/04/20 e 17/03/21 Hiroshima Mon Amour)

(ex 08/04/20 e 17/03/21 Hiroshima Mon Amour) 16 luglio – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS) NUOVA DATA

(BS) NUOVA DATA 22 luglio – Carroponte – Milano (ex 09/04/20 e 18/03/21 Magazzini Generali)

(ex 09/04/20 e 18/03/21 Magazzini Generali) 31 luglio – Parco Miralfiore – Pesaro NUOVA DATA

Una forza della natura dal vivo con uno show STORM AND DRUGS LIVE articolato in due atti: il primo, Storm, più intimo e dal taglio teatrale che riprende la poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, Drugs, attinge alla parte più electro trasformando lo show nel finale in una vera atmosfera rave.