Side Baby: fuori il singolo ‘Fontanelle e Sampietrini’

Da mercoledì 12 maggio è disponibile in digitale Fontanelle e Sampietrini (Believe), il nuovo singolo di Side Baby che segue Cucina Freestyle. Il brano è un omaggio alle radici: alla sua città, la Capitale, sintetizzata nei suoi simboli più riconoscibili e segna un ritorno allo stile dell’esordio.

Il senso di familiarità che lo lega visceralmente ai luoghi romani -in particolare al rione Testaccio (Cucina) in cui è nato e cresciuto- e alle persone che li abitano è uno dei pilastri della poetica di Side. Un immaginario che fotografa Roma nella sua capacità di essere contenitore di caos e creatività, come è sempre stata per gli artisti.

Side prosegue la sua ricerca rivolta alla “verità”, a un linguaggio di cui il rapper romano è tra i capi scuola nella scena- che ambisce a farsi portavoce di ciò che è vero, senza compromessi.