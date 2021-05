Merk & Kremont: dal 14 maggio il singolo ‘She’s Wild (Lizot Remix)’

Merk & Kremont annunciano She’s Wild (Lizot Remix), nuova versione del loro ultimo singolo disponibile in digitale da venerdì 14 maggio. Nuova veste, dunque, per la traccia che indossa sonorità incalzanti clubbing grazie alla collaborazione del tedesco Lizot. Nel remix, bassi potenti e un ritmo coinvolgente contraddistinguono questo brano dal sapore estivo.

Dopo aver ottenuto il Disco di Platino per Sad Story (Out Of Luck), brano con oltre 27 milioni di stream su Spotify, e per Hands Up feat. DNCE, tormentone dell’estate 2018 con oltre 31 milioni di stream su Spotify, i due giovani dj e producer non si fermano mai.

Negli anni hanno collaborato con tantissimi artisti nazionali e internazionali, e fondato il team di produzione Itaca, che ha prodotto e co-scritto numerose hit per artisti italiani tra cui Ghali per “Good Times”, certificata 3 volte Disco di Platino.