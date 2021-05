Nino_nino presenta il singolo ‘Wildside’: “Chissà cosa penserebbe Lou Reed…”

[CS] Venerdì 14 maggio arriva nelle radio italiane il singolo Wildside del giovane cantautore bolognese Nino_nino, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 7 maggio per Columbia Records Italy. Con il sound acido delle chitarre di matrice grunge-punk su un tappeto di elettronica alternative che colpisce dritto allo stomaco, Nino_nino rivendica il diritto di liberarsi da quelle catene di razionalità che governano un mondo che sottopaga e chiede anche il resto.

Wildside non è un appello alla pazzia o alla dissolutezza. In meno di tre minuti la canzone invita a sfondare l’ordine di sane abitudini cui siamo assuefatti, per riappropriarci invece della capacità di sprofondare in una dimensione selvatica e vitale del sé, del proprio corpo, mediante cui sperimentare e sentire – prima di capire logicamente – i legami che abbiamo con il mondo, anche a costo di auto-distruggerci nella realtà, per poi ricostruire significati e valori da vivere consapevolmente con il corpo e la mente.

Chissà cosa penserebbe Lou Reed di questo pezzo… sicuramente dovremmo spiegargli perché ci piace tanto mettere le chitarre elettriche su una batteria elettronica.

(Nino_nino)