Il Volo omaggia Morricone all’Arena di Verona, diretta su Rai 1: la conferenza stampa

5 giugno 2021: una data che ha il sapore pieno e bello della ripartenza, una ripartenza vera e attesa, per il mondo della cultura e dello spettacolo. La musica non poteva che ripartire da un tempo come l’Arena di Verona dove Il Volo inaugura la stagione estiva con il concerto tributo al Maestro Ennio Morricone. Trasmesso in diretta su Rai1 in prima serata – originariamente previsto in Piazza Pio XII a Roma -, l’evento vedrà la partecipazione speciale del figlio del compositore, il Maestro Andrea Morricone, che insieme alla famiglia ha sostenuto l’iniziativa e il lavoro dei tre artisti.

Gianluca, Ignazio e Piero non nascondono la palpabile emozione nell’introdurre il progetto, che regalerà anche un brano di Morricone mai cantato finora su cui si poseranno le voci del trio accompagnati dall’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. E non ci sarà solo la Rai a inquadrare il tributo, ma anche gli Stati Uniti manderanno in onda lo show tramite il network PBS. Un omaggio, dunque, internazionale e prestigioso.

“Vogliamo ricordare il Maestro nel migliore dei modi – esordisce Ginoble – Crediamo di aver avuto, in questi anni, una crescita personale e di aver raggiunto anche una maturità artistica che cerchiamo di dimostrare in ogni occasione. Dopo dodici anni di carriera, con questo progetto, possiamo dire di essere soddisfatti del lavoro che stiamo facendo. Interpreteremo i brani musicali e le colonne sonore di Morricone anche nell’intento di farle conoscere ai più giovani. Non è solo musica, Ennio Morricone è cultura. E noi speriamo di esserne all’altezza.“

Abbiamo condiviso molto tempo con Morricone quando registravamo il nostro primo disco e il Maestro girava per i corridoi. In seguito, ci esibimmo con lui in Piazza del Popolo a Roma: eravamo bambini e lo facemmo anche con una certa ingenuità.

Gianluca Ginolbe

È quindi Barone a prendere la parola. “Per prima cosa vorrei dire: finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ce la facevamo più. Ammetto che abbiamo sempre affrontato ogni conferenza con una certa tensione ma oggi è una cosa diversa. Il nostro lavoro è sognante, noi siamo degli inguaribili sognatori e adesso sembra che ogni desiderio si stia concretizzando. Con questo concerto vogliamo dare un messaggio di ottimismo dopo un ano incredibilmente difficile: c’è tanta voglia di salire su quel palco e ci emoziona veder tante persone al lavoro con noi, dai tecnici all’orchestra. Tengo a sottolineare anche che canteremo le melodie di Morricone insieme all’orchestra, questa sarà solo accompagnamento. E farlo all’Arena in tutta in sicurezza è un onore.“

Vogliamo far ricordare agli spettatori le grandi musiche di Morricone riportandoli anche a ripercorrere le immagini dei film. E non mancheranno parentesi legate alla nostra carriera e ai brani nel nostro repertorio ma Morricone sarà al centro dello spettacolo.

Piero Barone

“L’Arena di Verona è simbolo della nostra Italia e quando nel mondo se ne parla Verona viene sempre citata – aggiunge Boschetto – Quello del 5 giugno sarà il nostro unico concerto del 2021 quindi sarà una grande occasione. Ad ogni evento che organizziamo ci diamo dei pazzi: penso al concerto in omaggio ai tre tenori con Placido Domingo con noi sul palco o quando abbiamo cantato a pochi metri dal Papa.”

Siamo fortunati perché la musica che appartiene alla nostra cultura non ha confini né barriere e ci ha fatto entrare nelle case di tutto il mondo. Ennio Morricone è patrimonio del nostro Paese.

Ignazio Boschetto

Il progetto dedicato al maestro sarà anche il prossimo impegno discografico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con pubblicazione mondiale per Sony Music.

INFO BIGLIETTI

I biglietti per partecipare all’evento unico IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE (progetto di Michele Torpedine prodotto da Friends & Partners e MT Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl) sono in vendita da venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.00 su www.ticketone.it.

Il Volo e Friends & Partners hanno scelto di premiare i fan dando a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per almeno una data del tour Il Volo – 10 Years Live (concerti rinviati al 2022 a causa della pandemia) la possibilità di acquistare a un prezzo esclusivo e dedicato il biglietto per lo spettacolo inedito IL VOLO – Tributo a ENNIO MORRICONE. Lo sconto è usufruibile in fase di acquisto sul sito www.ticketone.it dal 14 maggio 2021 alle ore 16.00 fino al 20 maggio 2021 a mezzanotte.

L’evento sarà organizzato nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19. Tutti i posti venduti saranno numerati e terranno conto della distanza interpersonale.