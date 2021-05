Luce Social Club, 14 maggio 2021: tra gli ospiti Capotondi, Pier Cortese e Giraud

Va in onda venerdì 14 maggio alle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), on demand e su NOW, disponibile anche in streaming gratis per tutti, la nuova puntata di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Una serata dedicata al tempo, attraverso l’incontro con i quattro ospiti in studio:

Cristiana Capotondi , attrice, organizzatrice culturale, presto tra i protagonisti della serie di Ferzan Özpetek “Le fate ignoranti”. Ideatrice del noto happening milanese ‘FuoriCinema’ e della manifestazione ‘Festival dell’Umano’ che debutterà a settembre 2021, Cristiana Capotondi ha da poco ricevuto una nomina nel Consiglio di Amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

il regista Gianluca Jodice . Già co-regista della serie tv "1992" e autore del documentario "Cercando la grande bellezza" dedicato al lavoro di Paolo Sorrentino, il cineasta partenopeo è ora al debutto cinematografico con il suo primo lungometraggio, dal 20 maggio al cinema, intitolato "Il Cattivo Poeta" e dedicato alla figura di Gabriele D'Annunzio, interpretato nel film da un camaleontico Sergio Castellitto.

Pier Cortese , musicista, cantautore e produttore romano. Poliedrico e versatile, con una prolifica attività di autore e produttore artistico che lo ha portato a collaborare con personaggi del calibro di Niccolò Fabi, Fabrizio Moro, Marco Mengoni, Simone Cristicchi e molti altri, Pier Cortese presenta a Luce Social Club, oltre alla sua particolarissima “Canzone silenziosa”, anche i brani “È per te” e “Tu non mi manchi”, primi capitoli che anticipano il suo nuovo album di inediti.

Michela Giraud . Stand-up Comedian, attrice, conduttrice di Comedy Central, Michela Giraud è tra le artiste più apprezzate della comicità italiana. Di recente è stata tra i protagonisti della fortunatissima prima stagione di “LOL – Chi ride è fuori” e dal 14 maggio la rivedremo a CCN con “Il Salotto con Michela Giraud”.