Alessandra Amoroso a Subasio Music Club, come partecipare

[CS] Ci sono artisti che insieme alla musica, portano sul palco la forza della personalità. Alessandra Amoroso è una di loro e la sua grazia ed allegria sono pronte a scaldare il Subasio Music Club di lunedì 17 maggio alle 21:00 dagli studi di Assisi di Radio Subasio.

Un’ora di musica dal vivo, coordinata da Roberto Gentile, che consentirà a 50 ascoltatori collegati in video di interagire con l’artista. Tutti gli altri potranno porre le loro domande inviando un messaggio vocale al 348 0758060 durante la diretta. Facebook Live sulla pagina di Radio Subasio assicurerà la visione del programma che verrà trasmesso in simulcast in fm ed in streaming su radiosubasio.it.

“Big family” mobilitata, dunque, come “Sandrina” ama chiamare i suoi fan, per ascoltare e seguire i passaggi più recenti del suo percorso artistico. Quelli che l’hanno fatta arrivare a pubblicare i brani inediti Piuma, del quale è anche autrice, e Sorriso Grande. Due istantanee di vita, il racconto di una storia di rinascita e riscoperta di sé … perché bisogna perdersi per poi ritrovarsi.

“Ad un certo punto – ha recentemente affermato – mi sono resa conto che ero il limite di me stessa, mi sono presa per mano e ho cominciato ad ascoltarmi. Ora so bene cosa voglio e soprattutto chi sono …!”.

Per entrare nella rosa dei 50 partecipanti in collegamento video, compilare entro il 12 maggio il form pubblicato su www.radiosubasio.it, indicando anche la domanda che si vorrebbe porre a Alessandra Amoroso. Una mail fornirà le indicazioni necessarie.