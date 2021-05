Nuovo album per Cannella: in ‘Ore Piccole’ un feat. con gli Zero Assoluto

Si intitola Ore Piccole (Honiro Label) il secondo album di Cannella, dal 7 maggio in digitale. Il titolo è un riferimento alla sua vita notturna tra locali, bevute e amici al confronto con un anno le cui notti sono state chiuse in casa. E Cannella ha usato questo momento per riflettere davvero su sé stesso, destrutturarsi e raccontarsi davvero.

Ne nasce un disco personale con cui l’artista romano racconta imperfezioni, errori e solitudini con un pop e cristallino prodotto da Marta Venturini. Questa la tracklist:

Bombe Atomiche Foro Italico Balla Così (Feat. Zero Assoluto) Fiori Blu Millesettecento La Mia Roma Ti Volevo Raccontare Casa Tua Chiusi Un Finale Migliore