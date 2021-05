Caparezza pubblica ‘Exuvia’: “Iniziazione alla vita in forma diversa”

Si intitola Exuvia (Polydor/Universal Music) il nuovo album di Caparezza, disponibile dal 7 maggio e che l’artista porterà in tour da febbraio 2022 nei principali palasport. Il progetto, di quattordici tracce, esce a quattro anni da Prisoner 709, anticipato dal singolo in radio e digitale La Scelta. “Durante la realizzazione del mio nuovo album mi sono immedesimato in due personaggi felliniani: Mastorna e Guido Anselmi.– spiega l’artista – Mastorna è il protagonista di un film che Fellini non ha mai realizzato. Un musicista che vaga in un limbo caotico, un’anima in pena che non capisce e non accetta di essere morto. Guido Anselmi, protagonista di “8 e ½” , è il regista quarantenne svogliato alle prese con un’opera che non riesce o che non vuole concludere”.

“Cosa c’entra Fellini? – continua nella sua presentazione il pugliese – Io sto vivendo una sensazione simile perché molte cose intorno a me hanno subito cambiamenti drastici, o semplicemente perché sono cambiato io e non voglio ammetterlo. E allora questo disco vuole essere una fuga dalla mia exuvia, una sorta di iniziazione alla vita in una forma diversa. È la celebrazione del rito di passaggio, come accade nelle tribù indigene quando un individuo passa dalla fase giovanile a quella adulta affrontando rituali che prevedono prove di resistenza atroci.”

Il mio rito di passaggio è stato immaginare un viaggio espiatorio nella foresta.

E pensare che Caparezza, come scrive di proprio pugno, voleva fare un disco allegro. Da una prigione a una foresta, dunque, dopo l’evasione. “Il nuovo album parte da quel momento: la prigione è alle mie spalle e la foresta è davanti a me, pronta ad accogliermi. Da sempre la foresta è un luogo di ispirazione letteraria basti pensare al bosco di Charles Perrault o alla selva oscura di Dante Alighieri. Meravigliosa di giorno e terrificante di notte, è un luogo dove perdersi e ritrovarsi, ed è qui che si svolge la mia avventura. Ogni brano è una riflessione sul mio passato, sul mio presente e sul mio futuro e racconta i miei passi avanti, i miei passi falsi, i miei passi indietro.“

Di seguito le date dell’Exuvia Tour – Palasport 2022:

19 febbraio – JESOLO (VE) PALA INVENT

23 febbraio – MANTOVA GRANA PADANO ARENA

25 febbraio – FIRENZE NELSON MANDELA FORUM

26 febbraio – LIVORNO MODIGLIANI FORUM

4 marzo – PESARO (PU) VITRIFRIGO ARENA

5 marzo – BOLOGNA UNIPOL ARENA

11 marzo – ROMA PALAZZO DELLO SPORT

14 marzo – ANCONA PALA PROMETEO

16 marzo – NAPOLI PALAPARTENOPE

18 marzo – BARI PALA FLORIO

21 marzo – CATANIA PALA CATANIA

25 marzo – MILANO MEDIOLANUM FORUM

29 marzo – TORINO PALA ALPITOUR

I biglietti sono in presale su Vivaticket e TicketOne dalle ore 11 del 7 maggio fino alle 23.59 del 13 maggio; la vendita generale è attiva dalle ore 11 del 14 maggio sui medesimi circuiti e nei punti vendita autorizzati.