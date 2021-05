Amici20, Tancredi: dal 14 maggio l’album ‘Iride’, la tracklist

Venerdì 14 maggio esce, in versione fisica e su tutte piattaforme streaming, Iride (preordine qui), EP d’esordio di Tancredi. Il cantautore, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, tra i protagonisti indiscussi dell’edizione di Amici 20, debutta con un progetto di sette inediti in uscita per Warner Music.

Si tratta di un a raccolta dei migliori brani scritti durante il suo percorso ad Amici, tra i quali il singolo Las Vegas, stabile nella Top200 e nella Viral 50 di Spotify (alla posizione n.23 di entrambe le classifiche) con oltre 6 milioni e mezzo di stream e in Top30 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti, Fuori di testa (1 milione e mezzo di stream su Spotify) e Leggi dell’Universo.

Ecco la tracklist di Iride:

Alba Bella Fuori di testa Iride Las Vegas Leggi dell’Universo Balla alla Luna