Amici20, Sangiovanni: il 14 maggio esce l’EP di debutto, la tracklist

Debutto discografico in casa Sugar per Sangiovanni, giovane talento di Amici 20 che venerdì 14 maggio pubblica – in formato fisico e in digitale – il primo EP che porta il suo nome (preordine qui). Sempre dal 14 maggio, poi, sarà attivo uno store dedicato a Sangiovanni su cui poter acquistare prodotti di merchandising di alta qualità. E dal 21 maggio l’artista sarà in radio con Malibu.

Diciotto anni appena compiuti, Sangiovanni ha già all’attivo un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. La sua Lady continua ad essere ai vertici della chart FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100. Di seguito la tracklist del primo EP:

Hype prod. ZEF Malibu prod. DRD Tutta la notte prod. DRD and BIAS Lady prod. ZEF Guccy Bag prod. BIAS Maledetta primavera – Live version prod. COSMOPHONIX