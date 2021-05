Airplay radio: Caparezza sul podio, Ermal Meta e The Kolors new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 18.2021 (dal 30 aprile al 6 maggio 2021) che vede ancora in vetta Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks con Fireworks che precede Colapesce & Dimartino con Musica leggerissima (stabili al secondo posto) e La Scelta di Caparezza (terzo, +14). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione Leave The Door Open di Bruno Mars, Anderson Paak e Silk Sonic (+3), quindi Your Love (9PM) di ATB, Topic & A7S (stabili al quinto posto), Voce di Madame (sesta, +4) e BED di Joel Corry, Raye & David Guetta (settimi, -3). Completano la Top Ten Right Now di Sophie and The Giants (ottavo posto, -5), Beautiful Mistake dei Maroon 5 feat. Megan Thee Stallion (nono posto, -1) e La genesi del tuo colore di Irama (decimo, -4).

Le tre più alte nuove entrate sono: Your Power di Billie Eilish (posizione 39), Uno di Ermal Meta (posizione 41) e Cabriolet Panorama dei The Kolors (posizione 42). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].