Mille, dal 31 marzo il nuovo singolo ‘I Pazzi’: “Canzone nostalgica e potente”

Mille torna con I Pazzi, il nuovo singolo disponibile da mercoledì 31 marzo a pochi mesi dal precedente Cucina Tipica Napoletana. «I Pazzi è il titolo della mia nuova canzone. L’ho scritta durante il primo lockdown pensando al condominio di gente che abita dentro di me e intorno a me: intendo proprio i miei vicini di casa, che hanno ispirato le suggestioni del pezzo. – racconta Mille –

Una canzone nostalgica e potente, coniugata al plurale, che ho cantato con tutto il corpo e che rispecchia la mia voglia di sperimentare musicalmente specialmente nella parte di canto lirico. Ci ho messo dentro la volontà di “viaggiare con il tempo”, perché sono qualcosa che cambierà mille volte nella vita e non voglio avere paura di invecchiare. Ho avuto il piacere di lavorare alla produzione con Alessandro Di Sciullo, era la settimana di Ferragosto, abbiamo registrato le voci in una soffitta di una casa isolata in Abruzzo.»