Camilo pubblica il nuovo album ‘Mis manos’

È uscito Mis manos (Sony Music Latin / Hecho a Mano), nuovo disco del cantautore e produttore colombiano Camilo. «L’intero album è stato scritto, prodotto, registrato e curato da me – afferma Camilo – Ogni giorno sono sempre più convinto che Dio mi abbia creato con uno scopo e un’intenzione, e se sono stato creato a sua immagine e somiglianza, Lui si presenta a me sotto forma di creatività e intuizione. Le mie mani diventano un veicolo per trasformare tutto in canzoni».

L’artista ha iniziato ad anticipare qualcosa dal nuovo album Mis Manos con i brani Vida de Rico, BEBÉ e Ropa Cara, tutti entrati nella Top 50 della classifica globale di Spotify. Il sensuale e romantico singolo Machu Picchu, in collaborazione con la cantante, attrice venezuelana e moglie Evaluna Montaner, è accompagnato da un video diretto dalla stessa Evaluna e da Santiago Achaga.

Tra le collaborazioni presenti nel nuovo disco ci sono anche la band messicana Los Dos Carnales in Tuyo y Mío e gli artisti venezuelani Mau y Ricky in Rolex.