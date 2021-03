Sanremo: i numeri dell’edizione più ascoltata su Spotify

L’edizione numero 71 del Festival di Sanremo, che ha incoronato i Måneskin vincitori, ha registrato numeri record in termini di streaming diventando la più ascoltata di sempre su Spotify. Proprio la piattaforma fornisce numeri e classifiche tutte da ascoltare.

Grandissimo successo per le canzoni in gara: nella giornata del 3 marzo, a poche ore dalla prima serata, 9 canzoni in gara sono entrate nella Top 10 giornaliera (a fronte di 2 nel 2020), e tutte le 13 canzoni sono entrate nella Top 15 (erano solo 4 nel 2020). La giornata successiva, 4 marzo, ben 19 canzoni entrate nella chart giornaliera Top 20. Di seguito la Top 10 complessiva delle canzoni in gara più ascoltate su Spotify (del 4, 5 e 6 marzo da Spotify Charts*).

Il pubblico femminile ha ascoltato in maniera maggiore le canzoni di Sanremo, assommando il 54% degli stream totali. Ecco la Top 10 canzoni di Sanremo più ascoltate dal pubblico femminile

Top 10 canzoni di Sanremo più ascoltate dal pubblico maschile

CHIAMAMI PER NOME di Fedez & Michielin in testa per tutte le generazioni, VOCE di Madame e Parlami di Fasma conquistano i giovani. Menzione speciale per Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino, che riscuote grande successo nel pubblico più adulto. Mai Dire Mai (La Locura) di Willie Peyote è stata invece la più condivisa sui social (principalmente IG stories). Nella Top 10 anche Santa Marinella di Fulminacci, Amare de La rappresentante di lista e Arnica di Gio Evan:

Se ci spostiamo dalle canzoni in gara agli artisti e al loro intero catalogo, come cambiano le cose? Chi sono gli artisti sanremesi più ascoltati su Spotify nei tre giorni considerati. Ecco la Top 10 degli artisti in gara più ascoltati (intero catalogo – somma dati del 4, 5 e 6 marzo*):

Fedez e Madame sono, con poche eccezioni, i più ascoltati su tutto il territorio nazionale. Ci sono poi alcuni artisti che hanno potuto contare su un sostegno speciale da parte delle loro regioni di origine. E’ il caso di Willie Peyote, terzo più ascoltato in Piemonte, di Colapesce & Dimartino, sesti più ascoltati in Sicilia e di Aiello, sesto per ascolti in Calabria.