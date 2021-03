Luce Social Club, tra gli ospiti Asia Argento ed Edoardo Bennato

[CS] In onda venerdì 5 marzo alle ore 20.00 sul canale Sky Arte (canali 120 e 400) la prima puntata della nuova stagione di Luce Social Club, il programma di approfondimento culturale condotto da Gianni Canova e Martina Riva, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con la direzione comunicazione di Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte, ATCL e Spazio Rossellini, con la regia di Max De Carolis.

Disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV, Luce Social Club in ogni puntata ospiterà personaggi di rilievo del mondo del cinema, del teatro, dell’arte, della musica e della cultura. Si parte questo venerdì con un parterre significativo: ospiti della prima puntata saranno:

l’attrice e regista Asia Argento che presenterà il suo ultimo libro “Anatomia di un cuore selvaggio”

che presenterà il suo ultimo libro “Anatomia di un cuore selvaggio” il Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia Alberto Barbera , che farà un punto sulla situazione attuale del settore cinematografico e festivaliero

, che farà un punto sulla situazione attuale del settore cinematografico e festivaliero il drammaturgo, regista, attore e consulente artistico del Teatro di Roma Giorgio Barberio Corsetti , che affronterà le più recenti tematiche e problematiche del settore teatrale e racconterà del progetto Metamorfosi Cabaret

, che affronterà le più recenti tematiche e problematiche del settore teatrale e racconterà del progetto Metamorfosi Cabaret Edoardo Bennato che presenterà il suo ultimo album intitolato “Non C’è”.