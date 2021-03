Sanremo 2021, Elena Faggi presenta ‘Che ne so’ INTERVISTA VIDEO

Quella di Elena Faggi è una delle voci più fresche del Festival di Sanremo 2021, in gara tra le Nuove Proposte con il brano Che ne so. Al teatro Ariston approda dopo aver vinto il contest Area Sanremo Tim 2020 arrivando alla finale di Sanremo Giovani del 17 dicembre 2020. Disponibile sulle piattaforme digitali, la traccia è stata scritta e composta dalla stessa Elena e arrangiata insieme al fratello Francesco.

Una simbiosi artistica che risale alla partecipazione a Italia’s Got Talent quando l’artista era ancora minorenne e con cui ottenne anche il Golden Buzzer. “Il brano – racconta Elena Faggi – parla di quella fase dell’innamoramento in cui non si sa se si è ricambiati, quando siamo soliti farci i nostri “film mentali” e viaggiare tra illusioni e dubbi. Ho scritto Che ne so poco prima delle settimane che hanno preceduto il lockdown di marzo 2020, nel periodo in cui la scuola era come in “pausa”, in attesa di capire come sarebbe cambiato tutto.“

Guarda la nostra intervista video.