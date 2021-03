Special Guest: su DeAKids i protagonisti del Festival di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 sbarca su DeAKids: da venerdì 5 marzo, e per tutto il weekend, Special Guest, programma che racconta la musica ai ragazzi, ospita i protagonisti della kermesse ligure. I cantanti più amati dai ragazzi si racconteranno a ruota libera tra musica, passioni, rapporto con i fan e aneddoti divertenti. Le interviste andranno poi in onda a partire dal 5 Marzo per tutto il weekend nel palinsesto della rete tra un programma e l’altro.

Special Guest, nel corso del suo primo anno di vita, ha ospitato i personaggi più amati dai ragazzi, tra musica, TV e web come Irama, Francesco Gabbani, Gaia, Diletta Leotta, Federico Cesari, Annalisa, Arisa, Boomdabash e Michele Bravi solo per citarne alcuni.

E da lunedì 8 marzo , oltre al consueto appuntamento in prima tv del venerdì sera alle 22.00, il programma andrà in onda anche tutte le mattine alle ore 9.00 su DeAKids (Sky,601). Tutte le interviste di Special Guest sono disponibili anche sul sito ufficiale del canale www.deakids.it.