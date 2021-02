Radio Italia è la prima radio a sbarcare su ClubHouse

[CS] Radio Italia è presente alla 71ma edizione del Festival di Sanremo, la più importante kermesse canora nazionale, con una serie di eventi dedicati. Oltre alla diretta in contemporanea radio e video dal 2 al 6 marzo, alle tante attività tradizionali, e alla copertura ad hoc sul sito radioitalia.it e sui profili Facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok dell’emittente, si aggiunge una grande novità.

Radio Italia sarà il primo network radiofonico a sbarcare ufficialmente su ClubHouse, la piattaforma social del momento, in partnership con ClubItalia, il primo club basato in Italia e tra le più seguite community di content creator italiani su Clubhouse. La room prenderà vita ogni sera alle 21 e si chiamerà Radio Italia e ClubItalia: la migliore stanza su Sanremo

“Ogni sera, dal 1° al 6 Marzo dalle 21, prenderà vita la room Radio Italia e ClubItalia: la migliore stanza su Sanremo – spiega Alessandro Volanti, Direttore Marketing Radio Italia – che vedrà come moderatori esponenti di ClubItalia e co-moderatori i nostri speaker Mauro Marino, Manola Moslehi e Daniela Cappelletti. La room ospiterà tanti amici di Radio Italia: artisti, vip, talent, giornalisti, discografici. Non vediamo l’ora di commentare insieme a loro e ai nostri ascoltatori la 71ma kermesse”.

“Il periodo difficile che tutti stiamo attraversando, non ci ha impedito di lavorare con entusiasmo sulla kermesse 2021” dice Marco Pontini, Vice Presidente Radio Italia – “Siamo pronti, quindi, a rendere speciale questa edizione dell’evento musicale nazionale per eccellenza, un appuntamento al quale Radio Italia non poteva mancare con tutta la sua forza mediatica, la sua autorevolezza, la sua esperienza e la sua predisposizione alle novità digitali: siamo la prima radio a sbarcare ufficialmente su ClubHouse con una room quotidiana di commento al Festival”.