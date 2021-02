Airplay radio: Madame al primo posto, Achille Lauro new entry italiana

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 08.2021 (dal 19 al 24 febbraio 2021) che vede Madame con Il mio amico feat. Fabri Fibra ancora comando mentre si conferma al secondo posto Venere e Marte di Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale; sale sul terzo gradino del podio La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo che chiude il podio. Secondo i dati EarOne, al quarto posto c’è i Cocoricò di Samuel & Colapesce (+1) seguiti da Inuyasha di Mahmood (quinto posto, +8), Mi ci pulisco il cuore di Ligabue (sesto posto, +1) e Save Your Tears di The Weeknd (settimo posto, -1). Completano la Top Ten Paradise di Meduza feat. Dermot Kennedy (ottavo posto, +1), Una canzone d’amore buttata via di Vasco Rossi (nono, -6) e How Low Can You Go di LP (stabile in decima posizione).

Le tre più alte nuove entrate sono: Fireworks dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (posizione 22), Solo noi di Achille Lauro (posizione 26) e Nessun perché di Franco126 (posizione 57). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].