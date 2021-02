Sanremo 2021, Nuove Proposte: Folcast presenta ‘Scopriti’ INTERVISTA

Daniele Folcarelli – in arte Folcast – è tra le Nuove Proposte più interessanti del Festival di Sanremo 2021 (non a caso uno dei suoi colleghi ha ammesso di canticchiarne continuamente la canzone). In gara con il brano Scopriti, prodotto da Tommaso Colliva, il giovane cantautore calca il palco del Teatro Ariston in una delle edizioni più difficili della kermesse alle prese con protocolli di sicurezza e rigorose norme anti-contagio.

Scritto dallo stesso Folcast e composto da Colliva con Raffaele Scogna, Scopriti vanta l’arrangiamento degli archi di Rodrigo D’Erasmo e si arricchisce, nel suo racconto, grazie alle immagini del videoclip di Giacomo Citro. Alla vigilia del festival e dopo l’annuncio di un tour nei club a novembre 2021, rivolgiamo a Daniele qualche domanda per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista video.

Di seguito il calendario delle date live 2021:

11 novembre MILANO Circolo Arci Magnolia

Circolo Arci Magnolia 12 novembre TORINO Spazio 211

Spazio 211 19 novembre RONCADE (TV) New Age

New Age 20 novembre BOLOGNA Locomotiv Club

Locomotiv Club 26 novembre SANTA MARIA A VICO (CE) Smav

Smav 27 novembre ROMA Largo Venue

Le prevendite sono disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 25 febbraio su TicketOne . Il tour è prodotto e organizzato da OTR.

