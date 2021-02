Deiv, nuovo singolo per l’artista di Lebonski 360°: esce ‘Diamanti’

È disponibile in digitale Diamanti, nuovo singolo di Deiv, primo artista del roster dell’etichetta LEBONSKI 360° guidata da Salmo. Prodotto da Luciennn, il brano raccoglie influenze generi e atmosfere diverse che Davide Moica ha raccolto (anche) a Londra.

“Diamanti è stato uno dei primi brani che ho scritto da quando ho ripreso a cantare in italiano. – spiega Deiv in merito alla nuova traccia – Stavo ancora a Londra, in un bilocale al secondo piano di Cambridge Heath e, una notte, affacciato sulla strada principale, guardando la città ancora viva, ho iniziato a scrivere di getto. Scrivevo ripensando a tutta la mia vita, a quello che mi era successo e mi sarebbe potuto succedere, i come, i se, i ma… stavo passando una fase difficile, ero triste, pensavo stessi rincorrendo il nulla e la scrittura mi faceva sfogare.

Il giorno dopo, finito il turno di lavoro, andai a casa di un team di produttori musicali miei amici di cui faceva parte Luciano (Luciennn), mio producer di fiducia e amico fedele che, appena ha sentito il provino e letto quel testo, si è messo subito a comporre una strumentale. Passate un paio d’ore, il pezzo era pronto e, un po’ di tempo dopo, lo mandai a Salmo per un parere musicale: da qui è iniziato tutto… Pochi mesi dopo stavo a Milano per iniziare a registrare sia questo brano sia tutte le altre cose che a breve farò sentire”.