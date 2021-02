Bautista: dal 24 febbraio il singolo ‘Notoriedad’

[CS] È disponibile da mercoledì 24 febbraio Notoriedad (Carosello Records/The Orchard), il nuovo singolo di Bautista, l’esotico duo formato dal produttore Machweo e dal cantante 999asura. Il brano è stato anticipato da Hasta la muerte, fuori da mercoledì 10 febbraio.

Notoriedad è una sincera presa di coscienza sul percorso pieno di sacrifici e rinunce che si deve spesso affrontare per arrivare alla fama, una riflessione su quello che si lascia indietro per poter sfondare e su ciò che si è disposti a perdere per realizzare i propri sogni

Con questo brano Machweo e 999asura mostrano un altro lato di sé e della musica di cui sono portavoce, la cui essenza risiede nel genere che loro stessi hanno creato, l’Emoton, una nuova wave nata per raccontare il Sud del mondo, che unisce il ritmo trascinante del reggaeton e della latin music a una narrazione emotiva e carica di intensità, che per tematiche e contenuti si rifà al genere Emo.