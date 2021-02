Fred De Palma torna con il singolo ‘Ti raggiungerò’ scelto per lo spot WindTre

[CS] Fred De Palma, dopo il successo riscontrato in Spagna con il brano Se iluminaba, che lo ha consacrato come unico italiano a raggiungere la certificazione di Quinto disco di Platino con un singolo in terra latina, oltre che a raggiungere i vertici della classifica annuale di Spotify Spagna, e la hit della scorsa estate Paloma con Anitta in Italia che ha raggiunto il Doppio Platino, annuncia un nuovo singolo.

Ti raggiungerò, questo è il titolo, è la colonna sonora del nuovo spot di WindTre visibile in Tv e online. Il singolo sarà disponibile negli store digitali e in radio dal 12 marzo (preorder). Qui un piccolo spoiler del brano:

Lo spot è dedicato al lancio del nuovo prodotto ‘Di Più’. Il brano di Fred De Palma da un ritmo fresco e solare alla campagna raccontando una storia di vicinanza, in linea con i valori del brand, e riprende il claim ‘molto più vicini’. Questo nuovo singolo sarà contenuto nel nuovo album di Fred De Palma che seguirà Uebe, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite.