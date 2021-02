Blanco: dal 26 febbraio il singolo ‘Paraocchi’

[CS] Esce venerdì 26 febbraio Paraocchi, il nuovo singolo di Blanco, disponibile in digitale per Island Records/Universal Music Italia. Blanco racconta l’amore attraverso contrasti che lo ritraggono negli angoli più realistici e graffianti, senza compromessi o didascalie, una schiettezza che lascia disarmati e ipnotizzati al tempo stesso.

Come accaduto nei singoli precedenti, Paraocchi riprende la narrazione sanguigna del suo mondo: dell’euforia, dell’inquietudine, dell’esuberanza che Blanco comunica con tutta la sua intensità attraverso la musica. Una dimensione caotica che trova un suo ordine nella voce e nella capacità del giovanissimo artista di esprimersi attraverso linee melodiche che hanno una forte identità e le immagini pungenti suscitate dalle liriche. La produzione è curata dal fidato Michelangelo insieme a d.whale.

La giovane promessa, che aveva già fatto parlare di sé con il successo del singolo Notti in Bianco, torna dopo gli incredibili risultati de La canzone nostra, brano che lo ha visto coprotagonista insieme al producer in vetta alle classifiche Mace e la leggenda della scena Salmo. La canzone, certificata oggi DISCO DI PLATINO, è da oltre un mese al primo posto della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia e al #1 di tutte le piattaforme digitali Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube e Shazam.