Lo Stato Sociale: esce l’album solista di Lodo

Nuovo progetto per Lo Stato Sociale che torna con 5 dischi per 5 artisti, uno per ogni componente della band. Dopo Bebo, Checco e Carota, tocca Lodo con le sue 5 tracce dal 19 febbraio per Garrincha Dischi/Island Record. Il suo disco “solista” entra a gamba tesa, senza paura di sfociare nel politicamente scorretto.

Quello di Lodo non è un lavoro che verte su un concept ben definito ma, come racconta lui stesso – «ha più a che fare con lo spirito punkettone con le borchie del me stesso 15enne, mentre “Una Vita in Vacanza” tende più a tenere sulle ginocchia il me stesso 7enne» – e raccoglie una folta schiera di amici, invitati ad impreziosire la tracklist del progetto: «Per me simbolicamente era importante fare un disco in cui non cantassi da solo dall’inizio alla fine…perchè canto da solo quando sono con la mia band!».