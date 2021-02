Quarto Grado, 19 febbraio 2021: anticipazioni puntata, casi Neumair e Fabbri

[CS] Venerdì 19 febbraio, alle ore 21.25, su Rete4, torna l’appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna è stato ritrovato nel fiume Adige. E dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia.

Per il duplice omicidio e per l’occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia, Benno, che si trova in prigione dal 29 gennaio scorso. Dal carcere continua a professare la sua innocenza, ma dal passato del trentenne emergono episodi di psicosi.

Al centro della puntata anche la morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento, a Faenza. Sulla dinamica dell’omicidio permangono molti dubbi: per la Procura il colpevole sarebbe stato un sicario assoldato da Claudio Nanni, l’ex marito a cui la donna aveva fatto causa in passato.

Il 53enne, che per l’orario del fatto si sarebbe procurato un alibi, deve rispondere di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. Per l’unica testimone del caso – un’amica della figlia di Ilenia, rimasta a dormire dalla Fabbri – è scattato il programma di protezione.