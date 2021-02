Blind: ‘Promettimi’ è il nuovo singolo feat. Guè Pequeno e Nicola Siciliano

Dopo X Factor e il successo di Cuore Nero, Blind torna con il singolo Promettimi (Sony Music Italy), singolo in uscita mercoledì 24 febbraio. Nel brano (in pre-save) due ospiti d’eccezione come Guè Pequeno e Nicola Siciliano.

“Promettimi è un pezzo molto importante per me – commenta Blind – perché è il primo singolo che lancio dopo aver finito la mia avventura a X Factor. Nel brano ci saranno Guè, che è uno dei miei artisti preferiti e dopo averlo incontrato a X Factor non mi sarei mai aspettato di lanciare come primo pezzo un feat. con lui, e Nicola Siciliano, che è un fenomeno della scena napoletana, come me è molto giovane e mi piace tanto come artista”.