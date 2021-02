‘Amore di mezzo’, il podcast ibrido di Junior Cally

Junior Cally firma Amore di mezzo, non solo titolo del suo ultimo singolo ma anche un podcast contaminato fatto di diversi linguaggi: narrativa noir, teen drama e dark novel. Un esperimento che nasce dalla penna, sempre tagliente ed esplicita, di Antonio Signore attraverso luoghi e ricordi di una tormentata adolescenza.

Non una storia autobiografica, ma in ognuno dei protagonisti è possibile ritrovare un pezzo di Antonio, di vicende che conosce, di sensazioni che ha provato e che ha raccontato vividamente anche nella sua musica. I protagonisti di questa storia sono Kevin e Virginia che s’incontrano quasi accidentalmente in un’assolata giornata d’estate. Virginia, infatti, si trasferisce nella villa di fronte alla casa di legno di Kevin e questa casualità sconvolgerà per sempre le loro vite.

Dallo stesso soggetto, è nato anche l’ultimo singolo omonimo dell’artista Amore di mezzo che ne racconta l’epilogo, un’ideale spin off, della storia d’amore tra i due protagonisti.

AMORE DI MEZZO è una produzione Dopcast. Scritta e narrata da Junior Cally. Story editor e sound design a cura di Francesca de Michele. Post produzione di Alejandro Zannoni e Jacopo Santi.