Zero Assoluto: dal 19 febbraio il singolo ‘Astronave’ scritto con Gazzelle

Da venerdì 19 febbraio è disponibile, su tutte le piattaforme digitali e in radio, Astronave, nuovo singolo degli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi). Il brano – scritto con Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli – arriva dopo Fuori Noi feat. Gazzelle e Cialde, scritto insieme a Colapesce.

Il duo racconta una storia che finisce e di una persona che se ne va. La fine di una storia porta con sé bagagli di stati d’animo, alcuni difficili, alcuni struggenti, a volte piacevoli, altri ancora liberatori. “Quando stai male, ci sono canzoni che ascolti per stare ancora peggio. Altre canzoni invece che ascolti per trovare conforto – raccontano gli Zero Assoluto -Ecco, “Astronave” per noi rientra in questa seconda categoria, è una canzone che dà coraggio. E’ il racconto di una storia che finisce. Ma a volte, bisogna avere il coraggio di lasciare andare.”