Sanremo 2021, Fedez & Francesca Michielin: “Il nostro lavoro collettivo”

Chiamami per nome è il brano con il quale Francesca Michielin e Fedez si presentano tra i Campioni del Festival di Sanremo 2021. Firmata dagli stessi due artisti con Davide Simonetta, Alessandro Mahmoud, Alessandro Raina e prodotta da d.whale “è una canzone che mi emoziona molto – spiega la cantautrice – Sono felice di portarla all’Ariston. Credo che in questo pezzo, rispetto alle nostre collaborazioni passate su Cigno nero e Magnifico, si veda un’evoluzione e una maggiore consapevolezza. Ha una struttura differente con un arrangiamento minimale.“

“La mia strofa ha tematiche basic d’amore ma riflette anche un po’ le insicurezze del momento in cui siamo fortunati a vivere il grande privilegio della speranza. – aggiunge Fedez – Abbiamo scritto il testo insieme, io e Francesca, e poi il team si è allargato: è stato un lavoro di collettività, un viaggio davvero molto bello che mi ha portato una vera boccata di ossigeno.“

Se per la Michielin quello a Sanremo 70+1 è un ritorno, per Fedez è la prima volta. “Sto scoprendo tutta la ritualità di questa tradizione. – racconta Federico – Io e Francesca ci siamo ritrovati più o meno casualmente in questo periodo e abbiamo deciso di provare sessioni studio nuove. Anche il metodo che abbiamo trovato per mettere in piedi il brano ha una serie di novità dettate dalle circostanze che siamo vivendo. Per me è stato un momento di socialità importante in un momento in cui la routine è abbastanza pesante.“

L’ansietta di Fedez va a braccetto con la maggiore sicurezza esibita dalla Michielin: “Ho vissuto il mio primo Sanremo come un campeggio, quest’anno sono più grande ma voglio vivere il festival come un’esperienza nuova“, commenta Francesca che nella città ligure sarà in un monolocale, in linea con uno dei suoi recenti singoli.

Chiamami per nome sarà quindi inserito in FEAT (Fuori dagli spazi), riedizione dell’album di Francesca Michielin in uscita il 5 marzo, mentre al momento non ci sono progetti discografici in arrivo per Fedez. Niente promozione, dunque, per lui: ed è bello così.