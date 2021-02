Musica Italiana Clubhouse: il contest per artisti emergenti

[CS] Dalla room “Musica Italiana Clubhouse” nasce l’idea di realizzare un contest per gli artisti emergenti che la frequentano e che ogni giorno si confrontano con esperti del settore musicale italiano. In palio la produzione, la distribuzione e la promozione del brano vincitore.

Impazza la mania Clubhouse, il nuovo social network che potrebbe rivoluzionare il settore musicale e, forse, il modo di comunicare sul web. La comunità è in continua espansione, e promette di essere la “piazza digitale” più di tendenza del momento, in ogni stanza (room) di Clubhouse si tengono delle conversazioni a tema, e l’utente può scegliere se limitarsi ad ascoltare o prendere parte alla discussione sempre e solo tramite audio. Per proteggere la privacy e i dati sensibili degli iscritti, il social network non permette la condivisione, la registrazione o il download dei messaggi vocali.

Da un gruppo di professionisti della musica è nata la room “Musica Italiana Clubhouse”, una room all’interno della quale si possono incontrare i personaggi più influenti in materia di Musica italiana (e non solo) all’interno di Clubhouse. Una stanza ricca di contenuti di qualità, altamente professionali e frequentata da numerosi artisti noti e addetti ai lavori che interagiscono con gli ascoltatori.

Musica Italiana Clubhouse apre le porte della stanza tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Non manca l’appuntamento serale dal titolo “Musica Italiana Clubhouse (Extratime)” dove gli artisti si trovano per parlare con argomenti di ogni tipo.

Ogni giorno centinaia di persone si scambiano pareri orizzontali sulla grande passione che li accomuna: la musica e giovani artisti hanno la possibilità di avere importanti confronti con i grandi artisti o addetti ai lavori cosa assolutamente impensabile su qualsiasi altro social network.

Ed è proprio in questo clima di grande condivisione che nella giornata dell’11 febbraio 2021, è nata l’idea, lanciata da Umberto Labozzetta e subito accolta con entusiasmo dai fondatori della room, di produrre e promuovere un nuovo singolo di un artista emergente, selezionato tra gli artisti che frequentano la stanza di Musica Italiana Clubhouse e che invieranno il proprio brano. L’idea è piaciuta così tanto che molti professionisti del settore all’interno della room hanno messo a disposizione le loro competenze e i loro servizi a titolo interamente gratuito per realizzare questo incredibile progetto: lanciare un artista tramite Clubhouse.

Il progetto unisce le competenze di ognuno dei soggetti coinvolti per arricchire la rete creata tra gli artisti che si proporranno, avvicinare i musicisti tra loro e pianificare la via migliore per diffondere le loro opere, rispettandone le scelte artistiche e valorizzandone la qualità.

Gli artisti dovranno essere iscritti al social Clubhouse (https://join.club) e ovviamente essere membri della room “Musica Italiana Clubhouse” all’interno della quale troveranno tutti i contatti per poter partecipare all’iniziativa.

Tra i provini ricevuti, i fondatori della room “Musica Italiana Clubhouse” nelle persone di Francesco Altobelli (Ondesonore Records), Marco Canigiula (Cantieri Sonori), l’avvocato Fabio Falcone e Maurizio “Rusty” Rugginenti (Rusty Records) con l’aiuto dei moderatori nelle persone del produttore Jason Rooney e dell’editore Pierpaolo D’Emilio (Groove It), verrà selezionato un brano il quale sarà poi prodotto, distribuito e promosso da Musica Italiana Clubhouse.