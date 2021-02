‘Freddo cane’: il videoclip del singolo di rovere e Mameli con Beatrice Della Casa

Disponibile dallo scorso 12 febbraio, Freddo cane è il singolo che vede collaborare i rovere e Mameli e il cui videoclip è online dal 16 febbraio. Nel video, a cura di Murdaca Films, assistiamo all’incontro tra Nelson Venceslai e Mameli oltre alla partecipazione di Beatrice Della Casa.

I due volti tanto simili nella fisionomia si incrociano e si confondono come in un gioco di specchi, che porta a indovinare dove sia l’uno e dove l’altro. Proprio la somiglianza fatta notare dai social è stata lo stimolo per questa inedita collaborazione già premiata nello streaming.