Fabrizio Moro: il nuovo singolo inedito è ‘Voglio stare con te’ VIDEO

[CS] Da martedì 16 febbraio è in radio Voglio stare con te, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, secondo estratto dalla raccolta Canzoni d’amore nascoste (2 brani inediti e 9 canzoni d’amore ricantate, risuonate e con nuovi arrangiamenti) pubblicato il 20 novembre 2020 (La Fattoria del Moro/Believe Digital).

Il singolo è accompagnato da un emozionante video, disponibile su YouTube e narra una storia d’amore che lega due persone sin da bambini attraverso gli anni. Special Guest del videoclip – diretto dal regista Fabrizio Cestari – è la ballerina internazionale Klaudia Pepa, già nota in Italia per le sue partecipazioni al programma Amici e a #CR4 – La Repubblica delle Donne condotto da Piero Chiambretti e prima ballerina in tutti i principali programmi del canale TV KLAN in Albania.

“Voglio stare con te è una storia d’amore della maturità. Non c’è tormento interiore o disagio di coppia, non c’è la paura di esprimere l’amore – commenta Fabrizio – Io mi sono sempre un po’ protetto nelle mie storie, sempre con la paura di essere fregato, deluso o scoperto. Quando invece diventi più adulto e all’interno della coppia metabolizzi i tuoi limiti non hai più paura, puoi cominciare a dire ti amo e ti voglio bene“.

Moro è attualmente è impegnato come regista nella sceneggiatura del un film Ghiaccio insieme al regista Alessio De Leonardis La trama è incentrata sulla vita di un pugile, a Roma, in un quartiere immaginario; nel cast gli attori Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni.