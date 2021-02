‘Londra’, Angelica: “Vi racconto il nuovo singolo di chiamamifaro” INTERVISTA

Angelica (Gori) e Alessandro (Belotti) sono il duo chiamamifaro che, dopo i singoli Pasta Rossa e Domenica, debutta nel roster di Magellano Concerti con Londra (UMA Records). Un brano che dalla capitale britannica arriva e di cui raccoglie atmosfere e influenze, come ci racconta la cantautrice nell’intervista video di seguito.

Come per le precedenti tracce, la direzione artistica è firmata da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. “Londra non è solo l’ambientazione reale di questa storia – spiega Angelica – è anche una metafora per raccontare uno stato d’animo turbolento che ha bisogno di evadere, e di fare un giro solitario nella notte illuminata dalle luci al neon.”

Foto di copertina Foto di Laura Stramacchia