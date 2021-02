Briga: in radio e digitale i singoli ‘Andromeda’ ft. Gemello e ‘Alcune sere’

Doppia release per Briga, che da venerdì 12 è in radio e nei digital store con i brani Andromeda feat. Gemello e Alcune sere, entrambi per Honiro Label. Le due tracce concludono l’itinerario musicale con cui Mattia ha toccato, in dodici mesi, le principali tappe della sua carriera in attesa di partire per un viaggio tutto nuovo.

Di Andromeda Briga racconta: “è un brano del 2012 incluso nello street-album ‘Alcune Sere’. Per i miei 10 anni di carriera, ho voluto riprendere questo brano dandogli però una nuova vita. Il pezzo è stato rallentato di qualche bpm per favorirne l’atmosfera poetica e la base è stata totalmente stravolta : il piano è stato ideato e suonato da Giordana Angi e la parte ritmica ed elettronica è stata composta dal producer Murcielago. Oltre alla voce di Gemello sulla seconda strofa, si può notare, rispetto alla versione originale, un ritornello molto più melodico sostenuto da una voce femminile.”

“Quello di Alcune Sere è il primo video ufficiale girato nella mia carriera e risale all’Aprile del 2012. L’album omonimo, il mio primo con Honiro, uscì nell’ottobre dello stesso anno. Siccome in quegli anni si usava prendere delle strumentali americane già edite e rapparci sopra nuove canzoni, dopo qualche anno dalla pubblicazione su YouTube, fummo costretti a doverlo togliere dalla rete per questioni di copyright.

In occasione del mio decennale, oltre ad aver ricaricato il video su YouTube, abbiamo deciso di regalare ai miei fan la riproposizione di questo brano su Spotify, con la canzone ricantata da me 9 anni dopo, la produzione musicale originale realizzata dal beatmaker Dj Raw ed una strofa inedita finale che chiude un cerchio lungo 10 anni.”