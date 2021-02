‘Rudy on tour’: su DeAKids la serie con Edoardo Tarantini ed Alice Papes

Va in onda su DeAKids, il canale in esclusiva su Sky del gruppo De Agostini Editore, la nuova serie originale Rudy on tour – vacanza su Marte, nata in collaborazione con ASI – Agenzia Spaziale Italiana. Il primo episodio è in anteprima giovedì 11 febbraio alle ore 17.40 per la Giornata internazionale delle donne nella scienza mentre la serie partirà da lunedì 15 febbraio, dal lunedì al venerdì alle ore 18.35.

Protagonisti due volti amatissimi dai giovani e già ben noti al pubblico televisivo, Edoardo Tarantini ed Alice Papes. Insieme a loro, i ragazzi conosceranno la storia della famiglia Hansen, scelta tra migliaia di famiglie per passare una vacanza sul pianeta rosso. A completare il cast, una mamma ecologista (l’attrice Chiara Spoletini) e papà Hansen (Federico Maria Galante).

Grazie alle gag divertenti, alle incomprensioni e alle curiosità di tutti i membri della famiglia, il pubblico di DeAKids apprenderà nozioni scientifiche su questo pianeta cosi vicino alla Terra. La sitcom prevede 15 episodi da 4 minuti realizzati da KidsMe, children content factory del gruppo De Agostini Editore, in collaborazione con ASI Agenzia Spaziale Italiana. Le puntate saranno disponibili anche sui canali social dell’Agenzia Spaziale Italiana.