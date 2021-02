Quarto Grado, 12 febbraio 2021: anticipazioni puntata, casi Bolzano e Fabbri

[CS] Venerdì 12 febbraio, alle ore 21.25, su Rete4, torna l’appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna, nei giorni scorsi è stato ritrovato nel fiume Adige. Dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia.

Per il duplice omicidio e per l’occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia, Benno, che si trova in carcere dal 29 gennaio. Secondo gli inquirenti, il possibile movente dell’uccisione sarebbero stati gli studi universitari del ragazzo. Intanto, il 30enne continua a proclamarsi innocente e a piangere la morte della madre. Ma la donna lo temeva e aveva avvisato la figlia di non litigare col fratello.

Al centro della puntata anche la misteriosa morte di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento, a Faenza. Sulla dinamica dell’omicidio permangono molti dubbi: l’assassino, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito con un coltello, anche se non sono state ritrovate impronte, né sulla scena del crimine né all’esterno e nemmeno segni di effrazione.

Escluso per il momento il movente passionale: dalle verifiche è emerso che la donna non avesse relazioni al di fuori della coppia. La donna in passato aveva fatto causa all’ex marito e nelle ultime ore proprio la casa e l’officina di quest’ultimo, Claudio Nanni, sono state perquisite. All’uomo è stato notificato un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota.